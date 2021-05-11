ИКРА БУМ
Красная икра, рыба и другие морепродукты с доставкой по Санкт-Петербургу
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Красная икра кеты1 600 ₽ – 3 200 ₽ Выбрать вес
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Красная икра горбуши1 350 ₽ – 2 700 ₽ Выбрать вес
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О нас
Наша компания занимается продажей красной икры, рыбы и морепродуктов с 1999 года. Мы работаем напрямую с заводами и рыбодобывающими предприятиями Сахалина, Камчатки, Курильских островов, Магадана, Мурманска, Архангельска.
В сезон путины представители компании постоянно находятся на предприятиях наших партнеров. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы наша продукция была качественной и свежей.
Морепродукты в Санкт-Петербурге, покупайте дары моря с доставкой на дом
Где купить морепродукты в Санкт-Петербурге с доставкой на дом?
Интернет-магазин «ИкраБум» предлагает широкий ассортимент свежайших морепродуктов от проверенных поставщиков с быстрой доставкой на дом или в офис в Санкт-Петербурге.
Почему стоит купить морепродукты в интернет-магазине «ИкраБум»?
— Большой выбор продукции: икра, рыба слабой соли и холодного копчения, морской гребешок, креветки, крабы и другие деликатесы.
— Свежесть продуктов: все морепродукты поступают к нам из проверенных источников.
— Выгодные цены благодаря прямым поставкам и собственному производству копченой рыбы.
— Удобные способы оплаты: наличными, картой по терминалу
— Быстрая доставка службой доставки или курьером магазина.
Каталог морепродуктов с ценами
В нашем интернет-магазине вы можете заказать следующие виды свежей и копченой продукции из моря:
Икра
— Икра кеты — от 6400 руб/кг
— Икра горбуши — от 5400 руб/кг
Рыба
— Лосось слабой соли в ваакуме — 2800 ₽/кг (весовая продукция)
— Палтус холодного копчения — 2000 ₽/кг (весовая продукция)
— Треска, филе без кожи свежемороженое, 1кг — 700 ₽
Крабы
— Крабовое мясо 1-ая фаланга экстра, 500гр в/м — 3 000 ₽ (весовая продукция)
— Салатное мясо краба, вакуум 600 грамм — 2 100 ₽
Морепродукты
— Премиум печень трески в стекле, 500гр, Мурманск — 700 ₽
— Креветка северная промфлот, 1кг — 1200 ₽ (нет в наличии)
Полный ассортимент и актуальные цены уточняйте на сайте или по телефону.
Как заказать доставку морепродуктов в Санкт-Петербурге?
Чтобы купить и заказать доставку морепродуктов в Санкт-Петербурге
воспользуйтесь следующими способами:
1. Оформите заказ на сайте, заполнив форму онлайн-заказа или воспользовавшись
корзиной.
2. Позвоните по телефону 7 (911) 702-55-44 и сделайте заказ по телефону. Мы
проконсультируем вас и поможем с выбором.
3. Либо напишите нам в мессенджеры WhatsApp или Telegram.
Купить морепродукты в Санкт-Петербурге в интернет магазине «ИкраБум» — удобно и выгодно!
Подводя итог, хочу отметить, что покупка морепродуктов в нашем интернет-магазине имеет ряд преимуществ:
— Большой ассортимент свежей продукции из моря
— Гарантия качества от производителя
— Выгодные цены
— Удобство оформления заказа онлайн или по телефону
— Быстрая доставка
Не упустите возможность заказать свежую рыбу, крабов, креветки и другие морепродукты с доставкой!
Наш интернет магазин «ИкраБум» предлагает широкий выбор качественных морепродуктов по самым лучшим ценам в Санкт-Петербурге. Сделайте заказ прямо сейчас и получите только свежую продукцию на Ваш стол!