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ИКРА БУМ

Красная икра, рыба и другие морепродукты с доставкой по Санкт-Петербургу

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при покупке от 6000 ₽

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с 10:00 до 20:00

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О нас

Наша компания занимается продажей красной икры, рыбы и морепродуктов с 1999 года. Мы работаем напрямую с заводами и рыбодобывающими предприятиями Сахалина, Камчатки, Курильских островов, Магадана, Мурманска, Архангельска.

В сезон путины представители компании постоянно находятся на предприятиях наших партнеров. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы наша продукция была качественной и свежей.

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Морепродукты в Санкт-Петербурге,  покупайте дары моря с доставкой на дом


Где купить морепродукты в Санкт-Петербурге с доставкой на дом?

Интернет-магазин «ИкраБум» предлагает широкий ассортимент свежайших морепродуктов от проверенных поставщиков с быстрой доставкой на дом или в офис в Санкт-Петербурге.

Почему стоит купить морепродукты в интернет-магазине «ИкраБум»?

— Большой выбор продукции: икра, рыба слабой соли и холодного копчения, морской гребешок, креветки, крабы и другие деликатесы.

— Свежесть продуктов: все морепродукты поступают к нам из проверенных источников.

— Выгодные цены благодаря прямым поставкам и собственному производству копченой рыбы.

— Удобные способы оплаты: наличными, картой по терминалу

— Быстрая доставка службой доставки или курьером магазина.

Каталог морепродуктов с ценами

В нашем интернет-магазине вы можете заказать следующие виды свежей и копченой продукции из моря:

Икра
— Икра кеты — от 6400 руб/кг
— Икра горбуши — от 5400 руб/кг

Рыба
— Лосось слабой соли в ваакуме — 2800 ₽/кг (весовая продукция)
— Палтус холодного копчения — 2000 ₽/кг (весовая продукция)
— Треска, филе без кожи свежемороженое, 1кг — 700 ₽

Крабы
— Крабовое мясо 1-ая фаланга экстра, 500гр в/м — 3 000 ₽ (весовая продукция)
— Салатное мясо краба, вакуум 600 грамм — 2 100 ₽

Морепродукты
— Премиум печень трески в стекле, 500гр, Мурманск — 700 ₽
— Креветка северная промфлот, 1кг — 1200 ₽ (нет в наличии)

Полный ассортимент и актуальные цены уточняйте на сайте или по телефону.

Как заказать доставку морепродуктов в Санкт-Петербурге?

Чтобы купить и заказать доставку морепродуктов в Санкт-Петербурге
воспользуйтесь следующими способами:
1. Оформите заказ на сайте, заполнив форму онлайн-заказа или воспользовавшись
корзиной.
2. Позвоните по телефону 7 (911) 702-55-44 и сделайте заказ по телефону. Мы
проконсультируем вас и поможем с выбором.
3. Либо напишите нам в мессенджеры WhatsApp или Telegram.

Купить морепродукты в Санкт-Петербурге в интернет магазине «ИкраБум» — удобно и выгодно!

Подводя итог, хочу отметить, что покупка морепродуктов в нашем интернет-магазине имеет ряд преимуществ:

— Большой ассортимент свежей продукции из моря
— Гарантия качества от производителя
— Выгодные цены
— Удобство оформления заказа онлайн или по телефону
— Быстрая доставка

Не упустите возможность заказать свежую рыбу, крабов, креветки и другие морепродукты с доставкой!

Наш интернет магазин «ИкраБум» предлагает широкий выбор качественных морепродуктов по самым лучшим ценам в Санкт-Петербурге. Сделайте заказ прямо сейчас и получите только свежую продукцию на Ваш стол!

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  • Адрес: г. Санкт-Петербург, Невельская 7

Горячая линия

с 10:00 до 20:00

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с 10:00 до 17:00

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