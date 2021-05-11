Морепродукты в Санкт-Петербурге, покупайте дары моря с доставкой на дом



Где купить морепродукты в Санкт-Петербурге с доставкой на дом?

Интернет-магазин «ИкраБум» предлагает широкий ассортимент свежайших морепродуктов от проверенных поставщиков с быстрой доставкой на дом или в офис в Санкт-Петербурге.

Почему стоит купить морепродукты в интернет-магазине «ИкраБум»?

— Большой выбор продукции: икра, рыба слабой соли и холодного копчения, морской гребешок, креветки, крабы и другие деликатесы.

— Свежесть продуктов: все морепродукты поступают к нам из проверенных источников.

— Выгодные цены благодаря прямым поставкам и собственному производству копченой рыбы.

— Удобные способы оплаты: наличными, картой по терминалу

— Быстрая доставка службой доставки или курьером магазина.

Каталог морепродуктов с ценами

В нашем интернет-магазине вы можете заказать следующие виды свежей и копченой продукции из моря:

Икра

— Икра кеты — от 6400 руб/кг

— Икра горбуши — от 5400 руб/кг

Рыба

— Лосось слабой соли в ваакуме — 2800 ₽/кг (весовая продукция)

— Палтус холодного копчения — 2000 ₽/кг (весовая продукция)

— Треска, филе без кожи свежемороженое, 1кг — 700 ₽

Крабы

— Крабовое мясо 1-ая фаланга экстра, 500гр в/м — 3 000 ₽ (весовая продукция)

— Салатное мясо краба, вакуум 600 грамм — 2 100 ₽

Морепродукты

— Премиум печень трески в стекле, 500гр, Мурманск — 700 ₽

— Креветка северная промфлот, 1кг — 1200 ₽ (нет в наличии)

Полный ассортимент и актуальные цены уточняйте на сайте или по телефону.

Как заказать доставку морепродуктов в Санкт-Петербурге?

Чтобы купить и заказать доставку морепродуктов в Санкт-Петербурге

воспользуйтесь следующими способами:

1. Оформите заказ на сайте, заполнив форму онлайн-заказа или воспользовавшись

корзиной.

2. Позвоните по телефону 7 (911) 702-55-44 и сделайте заказ по телефону. Мы

проконсультируем вас и поможем с выбором.

3. Либо напишите нам в мессенджеры WhatsApp или Telegram.

Купить морепродукты в Санкт-Петербурге в интернет магазине «ИкраБум» — удобно и выгодно!

Подводя итог, хочу отметить, что покупка морепродуктов в нашем интернет-магазине имеет ряд преимуществ:

— Большой ассортимент свежей продукции из моря

— Гарантия качества от производителя

— Выгодные цены

— Удобство оформления заказа онлайн или по телефону

— Быстрая доставка

Не упустите возможность заказать свежую рыбу, крабов, креветки и другие морепродукты с доставкой!

Наш интернет магазин «ИкраБум» предлагает широкий выбор качественных морепродуктов по самым лучшим ценам в Санкт-Петербурге. Сделайте заказ прямо сейчас и получите только свежую продукцию на Ваш стол!